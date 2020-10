„Die Mannschaft freut sich, endlich wieder Handball zu spielen. Trotzdem spielen dabei auch komische Gefühle in Anbetracht der steigenden Corona-Infektionen mit“, sagte Trainer Gerd Götz vom Frauenhandball-Oberligisten TV Wörth. Der Aufsteiger sollte am Samstag sein erstes Rundenspiel gegen die HF Köllertal bestreiten. Am Freitagabend ist das Spiel abgeblasen worden.