Frauenhandball-Oberligist TV Wörth hat seinen Trainerstab im weiblichen Jugendbereich vergrößert. „Mit Jürgen Meisel konnten wir einen erfahrenen und guten Trainer für unsere weibliche A-Jugend gewinnen“, sagt Abteilungsleiter Helmut Wesper über den 54-Jährigen. Jugendleiterin Saskia Schlemilch hatte den Kontakt hergestellt.

Meisel ist Berufsschullehrer, lebt in Harthausen, hat die B-Lizenz und bringt viel Erfahrung im höherklassigen Jugendbereich mit. Unter anderem war er Pfalzauswahltrainer und schon in Bornheim, Ketsch, Birkenau und zuletzt Friesenheim (A-Jugend-Bundesliga) als Trainer tätig. 2013/14 trainierte er den Frauen-Pfalzligisten TV Ruchheim.

„Sicherlich wird er unsere A-Jugend, mit der wir in der RPS-Oberliga spielen wollen, individuell und als Mannschaft voranbringen können. Längerfristig wollen auch wir wieder mit einer A-Jugend den Sprung in die Bundesliga schaffen“, so Wesper.