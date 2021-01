„Um gute Leistungen zu bringen, muss ich mich wohlfühlen und das Umfeld muss passen. Genau das ist in Metzingen der Fall. Deshalb freue ich mich auf meine achte Saison im pinken Trikot“, sagt die Wörther Handball-Nationalspielerin Marlene Zapf zu ihren Vertragsverlängerung um zwei Jahre beim TuS Metzingen. Die 31-jährige Kapitänin und Rechtsaußen des Bundesligisten ist in Metzingen mit halbem Deputat als Grundschullehrerin beschäftigt. Das ist für die 88-fache Nationalspielerin ein weiterer Grund für die Vertragsverlängerung: „Ich habe hier ideale Bedingungen, um professionell Handball zu spielen, und kann meinen Beruf als Lehrerin ausüben.“ Erfreut ist die mit 658 Bundesligatoren erfolgreiche Spielerin auch über ihren vierten Platz in der HBF-Scorerliste hinter Dinah Eckerle (Metz HB, Frankreich), Julia Maidhof (Bietigheim) und Emiliy Bölk (FTC Budapest) vor weiteren National- und Bundesligaspielerinnen.