In der Porsche-Arena in Stuttgart wird am Samstag und Sonntag das Pokal-Final-Four der Handball-Bundesliga der Frauen gespielt. Zum fünften Mal in Serie ist der TuS Metzingen mit der Wörther Nationalspielerin Marlene Zapf dabei. Metzingen beginnt am Samstag um 14.30 Uhr gegen Bietigheim.

Zapf ist bei der Wahl der Spielerinnen der Saison 2020/21 von den Trainern und Kapitäninnen der Bundesliga auf Platz drei gewählt worden. Vor ihr liegen an erster Stelle Nele Franz von der HSG Blomberg-Lippe und an zweiter Stelle Inger Smits vom Deutschen Meister Borussia Dortmund. Zapf liegt auch an dritter Stelle der Torschützinnen der Bundesliga mit 186 Treffern. Sie hat eine Trefferquote von 78 Prozent, was 6,9 Tore pro Spiel bedeutet. Noch besser: Marketa Jerabkova (Thüringer HC) und Franz.

Keiner der Halbfinalisten, um 12 Uhr stehen sich Blomberg-Lippe und Buchholz 08-Rosengarten gegenüber, hat bisher den Pokal gewonnen. Zuletzt war es zweimal in Folge der Thüringer HC, den die Tussies aus Metzingen ausgeschaltet haben. Das Finale ist am Sonntag um 17.15 Uhr. Alle Spiele werden live von Sport 1 übertragen.