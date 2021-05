Wochen oder gar Monate lang nicht gemeinsam zu trainieren? Das kommt für die Frauenfußball-Mannschaft des FC Lustadt nicht infrage.

Pünktlich um 19 Uhr ist am Montagabend Trainingsbeginn. Die Spielerinnen des FC Lustadt sind bereit. Sie tragen ihre Vereins-Trainingskleidung, montags immer das blaue Shirt, stehen auf Sportmatten und haben neben sich zwei Wasserflaschen, die ihnen als Gewichte dienen. Vor sich hat jede einen Laptop. Über Skype sind sie in einem Videochat namens „FCLcoronasport“ miteinander verbunden und werden nun gemeinsam eine Stunde lang trainieren.

Mit fünf Minuten Laufen auf der Stelle geht es los, dann stehen Übungen für den Bauch, die Beine und für den Kraftaufbau auf dem Programm. Lena Jungmann, sie trainiert die Mannschaft seit dieser Saison, gibt die Anweisungen. Mit Kommandos wie „Los Mädels, hoch jetzt!“ bei der Unterarmstütze oder „auf geht’s, noch zehn Wiederholungen“ bei den Sit-ups motiviert sie ihre Spielerinnen.

„Corona hat uns umgegrätscht“

Jungmann ärgert sich, dass die Saison so abrupt unterbrochen werden musste: „Corona hat uns einfach umgegrätscht.“ Die Frauen sind sehr gut in die Rückrunde gestartet und stehen auf dem vierten Tabellenplatz der Bezirksliga Vorderpfalz. Vor allen Dingen dank Top-Torjägerin Nina Dillmann, die mit elf Saisontoren die Torjägertabelle der Liga anführt, war es der Mannschaft möglich, in der Rückrunde viele Tore zu erzielen und im März einen 13:0-Sieg gegen den FC Leistadt sowie einen 6:0-Erfolg gegen die TuS Knittelsheim II einzufahren.

„Menschlich und fußballerisch hat jetzt einfach alles super in unserer Mannschaft gepasst“, erzählt Trainerin Jungmann. Am 16. Mai hätte der Saisonhöhepunkt auf dem Programm gestanden. Das Finale im Kreispokal Rhein-Mittelhaardt gegen den VfL Hainfeld, vor heimischer Kulisse. „Der VfL Hainfeld spielt in der Landesliga, als höher als wir. Die Mädels hatten sich alle sehr auf das Spiel gefreut, gerade weil es in Lustadt stattgefunden hätte“, so Jungmann.

Training montags und mittwochs

Auch wenn sie jetzt nicht mehr gezielt auf ihr Saisonhighlight hintrainieren können, ist die Trainingsbeteiligung bei den virtuellen Trainingseinheiten recht hoch. Zwölf bis 15 Spielerinnen der Mannschaft nehmen teil, mehr sind es bei den Trainingseinheiten auf dem Platz auch nicht. Trainiert wird nicht nur montags, sondern auch mittwochs. Dann ist der Ablauf ein anderer. Jede Spielerin muss um 19 Uhr eine Stunde Rad fahren oder Joggen und diese Einheit mit einem Foto belegen. Anschließend beginnt gemeinsames Dehnen vor dem Laptop.

Jungmann ist sich sicher, dass die Trainingseffektivität auf dem Platz höher ist; trotzdem haben einige Spielerinnen nach den virtuellen Einheiten Muskelkater. Lena Schuster, die seit mehr als acht Jahren beim FC Lustadt spielt, bemerkt den Hauptunterschied zwischen dem Training auf dem Platz und dem über Skype: „Auf dem Platz herrscht bei uns nie Ruhe, jetzt, wo eigentlich alle außer unserer Trainerin das Mikrofon des Laptops ausgeschaltet haben, jedoch schon.“

Kleine „Kabinenfeste“ gehören dazu

Schuster findet es gut, dass die Mannschaft seit drei Wochen wieder gemeinsam trainiert. Zuvor hatte jede Spielerin drei Wochen für sich alleine trainiert und zum Beweis Fotos in die Whatsapp-Gruppe der Mannschaft geschickt. „Ohne das virtuelle Training würden wir uns jetzt wochenlang gar nicht sehen und die meisten von uns würden auch nicht trainieren“, meint Schuster. „Gemeinsam im Team etwas zu machen motiviert einfach deutlich mehr, auch wenn es kein Vergleich ist, gemeinsam auf dem Platz oder einzeln vor dem Laptop zu stehen.“

Auch kleine „Kabinenfeste“ finden über Skype statt. „Manchmal trinken wir gemeinsam nach dem Training noch ein Bier“, erzählt die Trainerin. Dann stehen bei den Gesprächen die Corona-Krise und ihre Folgen im Vordergrund. So berichtet beispielsweise Simone Trieb von ihrem Einsatz auf dem Spargelfeld, oder Gloria Weidmann erzählt von Ihrer Blutspende. Mehrere Spielerinnen des FCL gehen regelmäßig Blutspenden und machen gerade jetzt auf Facebook auf die große Bedeutung aufmerksam.

Egal wie lange die Krise noch anhält, die Frauen wollen das Beste daraus machen und weiterhin zumindest virtuell gemeinsam trainieren.