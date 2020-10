Elf Tore fielen im Spiel der Frauenfußball-Regionalliga in Hayna. Gastgeber FFV Fortuna Göcklingen schoss vier gegen Schott Mainz und kam unter die Räder: 4:7.

Das Spiel begann gut für den FFV. Frühes Stören, viele Ballgewinne. Deborah Weber verfehlte nach Eckball knapp (9.). Der vorzeitige K. o.: In nur fünf Minuten erzielte Annabel Link einen Hattrick. Die Göcklinger Defensive sah bei allen drei Treffern nicht gut aus. Als wäre das nicht genug, erhöhte Carolin Kieper auf 0:4 (20.).

Nach langem Ball konnte Deborah Weber auf 1:4 verkürzen. Mainz blieb aber am Drücker und kam in der 40. Minute durch Lisa Gürtler zum 1:5. Eine Minute später der nächste Treffer einer Mainzerin: Nach Freistoß von Paula Ebert köpfte Sonja Ballmert den Ball zum 2:5 ins eigene Netz.

Rückschlag statt Aufholjagd

Die Trainer Alfred Ebert und Anne Meyer stellten in der Pause um, Antonia Wilker verstärkte die Abwehr, Samira Schmidt sollte für mehr Schwung in der Offensive sorgen. Nach schönem Pass in die Spitze schob Marcella Hamburger in der 52. Minute den Ball an der Torhüterin vorbei zum 3:5 ein. Doch statt Aufholjagd erneuter Rückschlag: Carolin Kieper erzielte nur drei Minuten später das 3:6, zwei weitere Minuten später fiel das 3:7 durch Lisa Gürtler. Dem FFV gelang in der 61. Minute nach einem Eckball Ergebniskosmetik, Kirsten Jung verkürzte auf 4:7. Mainz schaltete einen Gang zurück, Göcklingen konnte nur wenig zulegen. Am Sonntag spielt Göcklingen, dem nach dem Ausfall einiger Stammkräfte die Bindung zwischen den Mannschaftsteilen fehle, bei der SG Fidei auf.