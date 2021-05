Seit Monaten zwingt Corona die Fußballerinnen des FC Lustadt dazu, online zu trainieren. Dabei können sie Muskeln aufbauen, verlieren aber nach und nach ihr Ballgefühl.

Wie kann Onlinetraining abwechslungsreich, beanspruchend und spaßbringend gestaltet werden? Dieser Aufgabe hat sich Lena Schuster gestellt. Für sie war das Amt der Spielführerin schon immer mehr als „nur eine Binde auf dem Platz tragen“. „Ich sehe es als meine Pflicht an, die Mädels zu motivieren und mich um alles zu kümmern“, sagt die Studentin der Marketingkommunikation und Werbung, die die Koordination und Gestaltung des Training übernommen hat.

Zu Beginn des zweiten Lockdowns ab November trainierte die Mannschaft wieder online mit Trainerin Lena Jungmann. Sie konnte das aber aus privaten und beruflichen Gründen nicht mehr leisten.

Selfies beim Lauf

Als Erste übernahm Spielerin Melanie Körner, die in einem Fitnessstudio tätig ist, die Aufgabe. Immer montags wurde über die Videoplattform Zoom trainiert. Mittwochs war Laufen angesagt. Mit Selfies während des Laufens wurde überprüft, ob denn auch wirklich jede die Aufgabe erfüllte. Nach der Trainingsphase mit Körner überlegte sich die Mannschaft ein neues Konzept: Jede Spielerin musste eine Trainingseinheit übernehmen. Während einige ein Zirkelprogramm ausarbeiteten, suchten andere im Internet Fitnessvideos heraus. „Eine Trainingseinheit selbst zu gestalten, war nicht für jede von uns etwas“, berichtet Schuster.

Sie koordiniert das aktuelle Training. Sie habe in den vergangenen Monaten wohl mehr Zeit in ihre Mannschaft als in ihr Studium investiert, erzählt sie. „Ich suche verschiedene Videos heraus. Diese müssen natürlich stimmig zueinander passen und die Mädels ein wenig fordern“, erzählt die 26-Jährige.

Abstimmen über Videoblocks

Mit der Trainingsvorbereitung ist Schusters Zeitpensum für ihre Mannschaft aber noch nicht ausgeschöpft. Sponsoren müssen gesucht, neue Trikotsätze organisiert, Trainingsanzüge und Winterjacken bestellt werden. „Die Zeit investiere ich aber gerne, da ich weiß, dass die Mädels etwas davon haben.“

Über die von ihr erstellen Videoblocks, bei denen die Videos häufig von den Fitness-Influencerinnen Growingannanas und Pamela Reif stammen, dürfen die Spielerinnen anschließend abstimmen. Zu Beginn eines jeden Trainings wird das Abstimmungsergebnis präsentiert. Dann wird beispielsweise über das bereitgelegte Buch debattiert, dass für das 15-minütige Oberschenkeltraining benötigt wird. Während eine Spielerin berichtet, dass sie ihr Chemiebuch herausgesucht habe, das sie sowieso nie benutze, zeigt eine andere stolz das Hochdeutsch-Wörterbuch in die Kamera und sagt lachend: „Weil ihr eh alle kein Hochdeutsch könnt, habe ich das genommen.“

Freude aufs allererste Spiel

An den Einheiten nehmen durchschnittlich zehn bis zwölf Spielerinnen teil. Nach dem Training, das beispielsweise ein Bauchmuskeltraining, ein intensives Ganzkörpertraining oder ein zehnminütiges Oberarmtraining beinhaltet, tauschen sich die Frauen noch ein wenig aus.

„Wir wissen, dass andere Mannschaften nicht miteinander in Kontakt stehen. Das können wir uns absolut nicht vorstellen“, erzählt Schuster. Gemeinsam möchten die Spielerinnen die Pandemie überstehen, um am Ende endlich wieder gemeinsam auf dem Fußballplatz zu stehen. Ganz besonders freut sich darauf Lissy Hüttenrauch, die während des Corona-Jahres 2020 mit dem Fußballspielen begonnen hat: „Ich freue mich sehr auf mein allererstes Spiel.“ Ähnliches berichtet Louisa Hellmann, die zur Saison 2020/2021 zurück zum FC Lustadt gekommen ist.

Bälle wie wild hin- und hergeflogen

Trainerin Lena Jungmann, die in der Saison wieder von Bernd Schuster und Maximilian Roida unterstützt werden wird, hofft auf eine Saison, die nicht abgebrochen wird. „Wir würden uns freuen, wenn wir noch Zuwachs bekommen würden, hoffen aber auch, dass jetzt niemand aus der Mannschaft abspringt, weil er während der Pandemie festgestellt hat, dass es auch ohne Fußball geht“, sagt sie. Sie rechnet mit einem Trainingsrückstand: „In den ersten Trainings nach dem ersten Lockdown sind die Bälle wie wild hin- und hergeflogen, aber wir hatten auch dabei Spaß.“

Online hat auch Vorteile

Ob das Onlinetraining im Vergleich zum Training vor Ort auch Vorteile hat? Die Spielerinnen überlegen. Die Nähe zur Dusche und die fehlende Anfahrtszeit seien schön. „Wenn man keine Lust mehr hat zu trainieren, kann man einfach sagen, dass die Internetverbindung zu schlecht sei“, sagt eine. Gelächter bricht aus. Die Frauen erinnern sich an ihre Mannschaftskollegin, die mit den Worten „das Essen ist fertig“ das Training einfach beendete.

Caroline Sand, zweite Spielführerin, macht auf andere Aktivitäten der Mannschaft aufmerksam. Dazu zählen neben einer Online-Weinprobe am Wochenende unter anderem ein 500-Kilometer-Spendenlauf, der im März stattfand. Sie wird motiviert in die neue Saison starten.