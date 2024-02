Eine Frau ist in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) zwischen ihrem Auto und einer Hauswand eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die 60-Jährige war nach ersten Erkenntnissen auf einem Parkplatz aus ihrem Wagen ausgestiegen, um an einem Automaten ein Parkticket zu lösen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ettlingen (dpa/lsw) - Dabei sei das Automatik-Fahrzeug losgerollt und habe den Schrankenbaum und den Parkautomaten beschädigt. Dann wurde die Frau zwischen dem Auto und einer Hauswand eingeklemmt. Danach sei der Wagen weitergerollt und gegen einen Lichtmast und einen Pfosten geprallt, bis er schließlich am anderen Ende des Parkplatzes an einem Carport zum Stehen kam.

Die Schwerverletzte wurde von Ersthelfern versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden bei dem Unfall am Mittwoch war noch unklar.

