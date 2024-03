Schliengen (dpa/lsw) - Hochwertigen Schmuck hat eine Zugfahrerin teils in einer Sandwichtüte verstaut aus der Schweiz nach Deutschland schmuggeln wollen. Zollbeamte fanden im ICE auf Höhe Schliengen (Kreis Lörrach) Rechnungen und Einkäufe aus Genf im Wert von mehr als 10.000 Euro bei der Frau, zudem hatte sie 4000 Euro Bargeld in ihrer Handtasche, wie das Hauptzollamt am Dienstag mitteilte. Die 36-Jährige hatte bei der Kontrolle zunächst angegeben, in der Schweiz nur Schuhe gekauft zu haben. Außer den Schuhen fanden die Beamten ein Luxusarmband sowie zwei hochwertige Ringe, die die Frau in der Tüte einer Sandwichkette und in ihrer Manteltasche transportierte. Weil sie die Waren nicht angemeldet hatte, wurde ein Steuerstrafverfahren gegen sie eingeleitet. Zudem musste sie einen Einfuhrabgabenbetrag von rund 2400 Euro bezahlen.

