Ein Mann lenkt sein Wohnmobil rückwärts über einen Stellplatz. Doch dabei gerät seine Partnerin unter den Camper. Sie wird schwer verletzt.

Wangen im Allgäu (dpa/lsw) - Eine 66-Jährige ist auf einem Wohnmobilstellplatz in Wangen (Landkreis Ravensburg) von einem Camper überrollt und schwer verletzt worden. Ihr 67-jähriger Partner hatte sie am Dienstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache beim Rückwärtsfahren übersehen und mit dem Wohnmobil erfasst, wie die Polizei mitteilte. Demnach war die Frau am Telefon, als sie von dem Fahrzeug umgestoßen wurde und darunter geriet. Sie wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.