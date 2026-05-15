Eine 61-Jährige aus Stuttgart wird Opfer eines Krypto-Betrugs: Unbekannte locken sie mit angeblichen Gewinnen und machen reiche Beute.

Stuttgart (dpa/lsw) - Unbekannte haben eine Frau aus Stuttgart um mehr als eine Million Euro betrogen. Die 61-Jährige habe sich zunächst im Internet nach Investitionsmöglichkeiten erkundigt und sei daraufhin auf eine betrügerische Trading-Plattform gestoßen, sagte eine Polizeisprecherin. Sie registrierte sich dort und wurde daraufhin von unbekannten Tätern kontaktiert, die sich als Börsenmakler ausgaben. Diese versprachen ihrem Opfer hohe Gewinne. Die Frau soll im Zeitraum zwischen August 2025 und Mai 2026 immer wieder vermeintliche Geldanlagen und Krypto-Transaktionen getätigt haben. Schließlich kamen der Frau Zweifel – sie alarmierte die Polizei. Mehr Details über den Fall konnte die Sprecherin zunächst nicht nennen.

Cybertrading Fraud immer häufiger

In der jüngeren Vergangenheit gibt es immer wieder Fälle der Betrugsmasche namens Cybertrading Fraud. Die Kriminellen machen gutgläubigen Opfern Hoffnung, per Mausklick vor allem im Bereich Kryptowährungen große Gewinne zu erzielen. Vermeintliche Brokerinnen und Broker melden sich meist telefonisch, um eine erste Investition von meist 250 Euro zu fordern. Diese sei scheinbar sofort erfolgreich. Gelegentlich gebe es sogar kleinere Auszahlungen. Dies verleite dazu, immer mehr zu investieren. Die Kriminellen übten oft massiven Druck aus. Doch sobald die Menschen ihre angeblichen Gewinne ausgezahlt haben wollten, seien Internetseite und Ansprechpersonen häufig nicht mehr erreichbar.