Im Rhein-Neckar-Kreis wird eine Person tödlich verletzt. Der Rettungswagen ist auf dem Weg - und verunglückt. Es werden drei weitere Menschen verletzt.

Reilingen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall im Rhein-Neckar-Kreis ist eine 48 Jahre alte Frau tödlich verletzt worden. Die Frau sei am Nachmittag nach links auf die Gegenspur gekommen und mit einem Kieslaster frontal zusammengestoßen, teilte ein Sprecher der Polizei in der Nacht mit. Die 48-Jährige sei noch am Unfallort ihren Verletzungen erlegen.

Nach dem Unfall habe sich in beide Richtungen Stau gebildet. Der Rettungswagen, der auf dem Weg zur Unfallstelle war, sei kurz vor der Ankunft mit einem weiteren Fahrzeug zusammengestoßen, welches im Stau wendete. Dabei verletzten sich drei weitere Personen, teilte die Polizei mit. Sie wurden demnach in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Schwere ihrer Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die betroffene Landstraße wurde für rund sieben Stunden teilweise voll gesperrt.