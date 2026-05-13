Eheleute geraten laut Polizei in Streit. Für die Frau endet die Auseinandersetzung tödlich. Was zu dem Fall bekannt ist.

Großrinderfeld (dpa/lsw) - Ein 83-Jähriger soll bei einem Streit in Großrinderfeld (Main-Tauber-Kreis) seiner Frau tödliche Verletzungen zugefügt haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Demnach geriet das Ehepaar am Montagmorgen in einem Wohnhaus in Streit, dabei soll der Senior die 77-Jährige schwer verletzt haben.

Die Frau kam laut Mitteilung ins Krankenhaus und erlag dort am Dienstagmorgen ihren Verletzungen. Demnach wurde der 83-jährige Deutsche noch am Montag festgenommen und ein Tag später auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Unklar blieb zunächst, wer den Notruf gewählt hatte und ob der Mann flüchten wollte. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Tathergang.