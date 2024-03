Nürtingen (dpa/lsw) - Eine Frau ist Tage nach einem Sturz ihren schweren Kopfverletzungen erlegen. Die 67-Jährige war mit ihrem Hund auf einem Radweg in Nürtingen (Kreis Esslingen) unterwegs, als sie aus zunächst ungeklärter Ursache stürzte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 67-Jährige wurde den Angaben nach am vergangenen Freitag mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und starb dort am Dienstag.

