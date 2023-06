Rastatt (dpa/lsw) - Eine 42 Jahre alte Frau ist bei einem missglückten Spurwechsel auf der Autobahn 5 bei Rastatt schwer verunglückt und gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte die Fahrerin nach ersten Erkenntnissen von der linken auf die mittlere Fahrbahn wechseln und übersah dabei ein nachfolgendes Auto. Beide Wagen gerieten ins Schleudern und prallten mehrfach in die Seitenleitplanken. Die 42-Jährige wurde bei dem Unglück am späten Dienstagabend in ihrem Auto eingeklemmt, von Rettungskräften wiederbelebt und starb später im Krankenhaus. Die fünf Insassen des anderen Fahrzeugs wurden den Angaben zufolge schwer verletzt. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro, die A5 wurde vorübergehend gesperrt.

Pressemitteilung Polizei