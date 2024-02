Ulm (dpa/lsw) - Eine Frau ist bei einem Wohnungsbrand in der Ulmer Weststadt ums Leben gekommen. Warum das Feuer am Mittwochabend ausbrach, war nach Angaben eines Polizeisprechers am Donnerstag zunächst unklar. Auch zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Wohnung sei vollständig ausgebrannt. Weitere Informationen zur Toten und zu den Hintergründen des Brandes gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen dauern an.