Ein 36-Jähriger gerät auf einer Landstraße im Landkreis Ludwigsburg in den Gegenverkehr. Seine Beifahrerin überlebt den darauffolgenden Unfall nicht.

Murr (dpa/lsw) - Eine 47-jährige Frau ist nach einem Frontalzusammenstoß auf der Landstraße zwischen Murr und Marbach am Neckar (Landreis Ludwigsburg) gestorben. In der Nacht gerieten ein 36 Jahre alter Autofahrer und seine 47 Jahre alte Beifahrerin aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort kam es zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Auto einer 45 Jahre alten Fahrerin.

Der 36-Jährige und die 47-Jährige wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag die Frau ihren Verletzungen. Die 45-Jährige im entgegenkommenden Auto wurde leicht verletzt.

Den Angaben nach wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Sachverständiger für die Klärung der Unfallursache beauftragt. Die Ermittlungen dauern weiter an. Die Landstraße war für einige Stunden voll gesperrt.