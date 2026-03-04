Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart kommt eine Frau ums Leben. Die Feuerwehr löscht das Feuer rasch, doch für die Bewohnerin kommt jede Hilfe zu spät.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart ist eine Frau ums Leben gekommen. Die 73 Jahre alte Bewohnerin konnte nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Feuerwehrleute entdeckten sie demnach bei Löscharbeiten, der Notarzt stellte den Tod fest.

Am Morgen war das Feuer in einer Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen. Zeugen hatten den Notruf wegen einer starken Rauchentwicklung alarmiert. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.