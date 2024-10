Anwohner bemerken Rauch in einem Einfamilienhaus in Balingen. Die Feuerwehr rückt an. Doch für eine 96-Jährige kommt jede Hilfe zu spät.

Balingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Balingen (Zollernalbkreis) ist eine 96 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Es soll sich bei ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit um die alleinlebende Hausbewohnerin handeln, teilte die Polizei mit.

Anwohner bemerkten laut Polizei am späten Dienstagabend den Rauch und alarmierten die Feuerwehr. Die Feuerwehr habe das Feuer darauf soweit unter Kontrolle gebracht, dass das Gebäude betreten werden konnte. Dort sei die Leiche der Frau entdeckt worden. Da sich der Brand bis in den Dachstuhl ausgebreitet hatte, dauerten die Nachlöscharbeiten bis etwa Mitternacht an, teilte die Polizei mit. Die Brandursache sei noch unklar; die Kriminalpolizei ermittelt. Der Schaden soll etwa 200.000 Euro betragen.