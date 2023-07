Eine Autofahrerin ist am Donnerstag im Kreis Sigmaringen auf einer Bundesstraße auf die Gegenfahrbahn geraten, dort mit zwei Autos kollidiert und gestorben. Die 44-Jährige prallte ersten Erkenntnissen zufolge in einer langgezogenen Rechtskurve zuerst in ein Fahrzeug, in dem ein 84-Jähriger und eine 82-Jährige saßen. Dannach krachte das Auto in das Fahrzeug eines 53-Jährigen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Sigmaringen (dpa/lsw) - Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und konnte nur noch tot geborgen werden. Die anderen Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht - teilweise mit dem Hubschrauber. Wie es genau zu dem Unfall kam, war noch unklar. Die Strecke zwischen Scheer und Sigmaringendorf war am Nachmittag voll gesperrt. Umleitungen wurden eingerichtet.

PM Polizei