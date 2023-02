Karlsruhe (dpa/lsw) - Eine Frau ist an einem Karlsruher Bahnhof verbotenerweise über die Gleise gelaufen und vor einen einfahrenden Zug gestürzt. Dessen Fahrer konnte noch rechtzeitig bremsen und den Zug vor einer Kollision zum Stehen bringen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Die 25-Jährige war am Vorabend über die Gleise zwischen zwei Bahnsteigen gelaufen, gestolpert und gefallen, just als der Zug einfuhr. Sie verletzte sich leicht am Handgelenk. Bundespolizeibeamte trafen sie nach ihrer Weiterfahrt am Karlsruher Hauptbahnhof an. Auf die Frau kommt eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr zu.

