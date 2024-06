Rheinfelden (dpa/lsw) - Eine Frau ist bei Rheinfelden (Kreis Lörrach) in den Rhein gestürzt und gestorben. Die 37-Jährige konnte trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen nur noch tot geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Sie geht von einem Unglücksfall aus. Die Frau war am Dienstag bei einem Wasserkraftwerk in den Fluss gefallen. Details nannte ein Polizeisprecher zunächst nicht.

Pressemitteilung