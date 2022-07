Eine Frau ist bei Oberstdorf in den Allgäuer Alpen 30 Meter in die Tiefe gestürzt und bewusstlos auf einem schmalen Absatz liegen geblieben. Ein Mann entdeckte die 28-Jährige und stieg zu ihr hinab, wie die Bergwacht Oberstdorf am Dienstag mitteilte. Er bewahrte die Frau vor einem weiteren Absturz und rief Hilfe.

Oberstdorf (dpa) - Das war für den Mann selbst nicht ungefährlich. Bei dem Gelände handelt es sich um sogenanntes Schrofengelände: steil, felsig und mit Gras bewachsen. Die Frau war beim Abstieg am Gaisalpsee am Sonntag gestürzt.

Die Bergwacht konnte beide Menschen retten. Die 28-Jährige wurde von einem Notarzt behandelt und wurde wie der Mann von einem Rettungshubschrauber abgeholt.

