Eine 54-Jährige soll ihren Ehemann vor den Augen des gemeinsamen Sohnes in Baden-Baden umgebracht haben. Die Frau kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Demnach hatte die Frau dem 56-Jährigen mit einem Messer in den Rücken gestochen, der Mann starb noch in der Wohnung.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Der erwachsene Sohn, der laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft bei seinen Eltern wohnt, sei unversehrt geblieben und habe nach dem Vorfall am Sonntagabend die Polizei gerufen. Ein Richter erließ am Montag Haftbefehl wegen Mordes gegen die Deutsche. Das Motiv für die Tat und die genauen Umstände waren den Angaben nach noch unklar.

Mitteilung