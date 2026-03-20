Baden-Württemberg Frau prellt Taxifahrer und bricht in Haus ein

Festnahme (Symbolbild)
Die Polizei nahm die 41-Jährige fest. (Symbolbild)

Taxifahrt nicht bezahlt und Fenster eingeschlagen: Was eine Frau im Rhein-Neckar-Kreis anstellt und wie die Polizei sie aufspürt.

Gaiberg (dpa/lsw) - Eine Frau hat im Rhein-Neckar-Kreis versucht, ihre Taxikosten zu prellen und ist dann in ein Haus eingebrochen. Die Polizei nahm die 41-Jährige fest. Die Frau hatte sich nach Polizeiangaben mit einem Taxi aus dem gut 70 Kilometer entfernten Landau in Rheinland-Pfalz zu einem Anwesen in Gaiberg fahren lassen. Dort sei sie ausgestiegen und habe sich geweigert, die Fahrtkosten in Höhe von rund 150 Euro zu bezahlen.

Stattdessen sei sie zu einem Haus gegangen, habe dort zwei Fenster eingeschlagen und versucht, die Tür aufzuhebeln. Schließlich sei sie in das Haus eingedrungen.

Der Taxifahrer rief die Polizei, die das Gebäude durchsuchte. Ein Polizeihund fand die Frau in einem Zimmer, dessen Tür verschlossen war. Da die Frau sich weigerte, den Raum zu verlassen, wurde die Tür aufgebrochen und die 41-Jährige festgenommen. Gegen sie wird nun wegen Erschleichens von Leistungen, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt.

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