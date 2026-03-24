Baden-Württemberg Frau nutzt EC-Kartentrick aus und tankt auf Kosten anderer

Tanken
Die 63-Jährige bezahlte unbemerkt die Tankladung der Betrügerin. (Symbolbild)

Eine Frau gibt vor, Probleme beim Bezahlen zu haben – und bringt so eine 63-Jährige dazu, für ihren Sprit zu zahlen. Wie der Kartentrick an der Tankstelle gelang.

Memmingen (dpa) - Eine Frau hat eine andere Kundin an einer Tankstelle in Memmingen (Landkreis Unterallgäu) hinters Licht geführt und sich von ihr die Tankladung bezahlen lassen. Nach Angaben der Polizei täuschte die Täterin Probleme beim Bezahlen vor, um nicht selbst für den Sprit aufkommen zu müssen.

Demnach bat die bislang unbekannte Frau eine 63-Jährige, ihre Karte an einem Terminal zu testen. Dabei erkannte diese nicht, dass das Gerät zu einer anderen Zapfsäule gehörte und sie nicht ihre eigene Tankladung bezahlte.

So konnte die Betrügerin den Tankvorgang für ihr eigenes Auto über die Karte der Frau abrechnen, hieß es. Es entstand ein Schaden im zweistelligen Bereich. Die 62-Jährige konnte sich das Kennzeichen der Täterin notieren. Die Polizei ermittelt.

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