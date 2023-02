Bei einem Frontalzusammenstoß in einem Tunnel in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) ist am Montag eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Sie musste von der Feuerwehr freigeschnitten werden. Zwei Männer seien ebenfalls verletzt und wie die Frau in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher mit.

Ettlingen (dpa/lsw) - Nach ersten Erkenntnissen war einer der Männer mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Der Van wurde von der Wucht des Aufpralls gegen die Tunnelwand geschleudert. Anschließend stieß das Auto, das von der Fahrspur abgekommen war, frontal mit dem Auto der Frau zusammen.

Der zweispurige Wattkopftunnel im Süden Karlsruhes war für die Dauer der Bergungsarbeiten noch am Montagabend in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Umleitungen wurden eingerichtet. Die Höhe des entstandenen Schadens an den Fahrzeugen sowie der Tunnelwand konnte zunächst nicht beziffert werden.

PM Polizei