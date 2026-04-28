Baden-Württemberg Frau nach mutmaßlichem Tötungsdelikt im Gefängnis

Polizei Handschellen - Symbolbild
Die 51-Jährige fügte dem Mann lebensgefährliche, stark blutende Verletzungen zu. Er starb später.(Symbolbild)

Nach einer lebensgefährlichen Verletzung in einer Pforzheimer Wohnung ist ein 51-jähriger Mann gestorben. Die mutmaßliche Täterin ist ein Familienmitglied. Ist schon klar, was hinter der Tat steckt?

Pforzheim (dpa/lsw) - Eine 51-Jährige sitzt im Gefängnis, weil sie einen gleichaltrigen Mann in einer Wohnung in Pforzheim lebensgefährlich verletzt haben soll. Der Mann starb kurze Zeit später im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden standen nach Angaben der Ermittler in einer familiären Beziehung. Ob es sich um ein Ehepaar handelte, konnte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage unter Hinweis auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht sagen. Auch konnte sie keine Angaben zu den Besitzverhältnissen der Wohnung machen.

Die Frau hatte dem Mann am Freitag den Angaben zufolge stark blutende Verletzungen zugefügt. Sie wurde laut Polizeiangaben noch in der Wohnung festgenommen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er einen Tag später starb.

Am Samstag wurde ein Haftbefehl gegen die Frau erlassen, die 51-Jährige und sitzt seitdem im Gefängnis. Die Ermittlungen dauern an.

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