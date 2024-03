Jochberg (dpa/lsw) - Eine Frau ist beim Skifahren in Österreich mit einem anderen Skifahrer kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Die 67 Jahre alte Pforzheimerin kam mit einem Beckenbruch ins Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann soll nach dem Zusammenstoß am Sonntag in Jochberg (Tirol) davongefahren sein. Die Polizei will nun den genauen Unfallhergang klären. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

PM