Fünf Bewohner und zwei Hunde haben sich aus einem brennenden Haus in Ludwigsburg retten können. Eine 44 Jahre alte Frau wurde mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Brand sei ein Schaden von schätzungsweise rund 30.000 Euro entstanden.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Das Feuer sei nach ersten Vermutungen in einem Schuppen hinter dem Haus ausgebrochen. Die Flammen schlugen den Angaben zufolge anschließend an der Fassade des Wohnhauses bis zur Dachrinne hoch. Teile des Hauses sind bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Auch ein benachbartes Gebäude sei durch den Brand leicht beschädigt worden. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

