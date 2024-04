Nach dem Brand in der historischen Täfermühle in Aldingen (Kreis Tuttlingen) ist eine 54-jährige Frau gestorben. Dies sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Zuvor hatte die «Schwäbische» berichtet.

Aldingen (dpa/lsw) - Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Frau am Dienstag bewusstlos gefunden. Vier weitere Bewohner erlitten eine Rauchvergiftung. Das Feuer war aus bislang unbekannter Ursache in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen. Bewohner hatten den Brand entdeckt und die Feuerwehr gerufen, wie es weiter hieß. Das Gebäude, an dem ein geschätzter Schaden von 150.000 Euro entstand, war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.

Meldung «Schwäbische»

Mitteilung Polizei