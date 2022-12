Frankenhardt (dpa/lsw) - Eine 23-Jährige ist bei einem Unfall in Frankenhardt (Landkreis Schwäbisch Hall) schwer verletzt worden. Die Frau sei auf einer schneeglatten Straße bei Frankenhardt nach links abgekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei verletzte sie sich schwer. Die 23-Jährige kam am Mittwoch in eine Klinik.

Pressemitteilung