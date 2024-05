Bei einem Wohnungsbrand in Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) ist eine 50 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr am Montagmorgen standen Teile der Wohnung im Erdgeschosses bereits in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten die Hausbewohnerin nur noch tot aus der Wohnung bergen. Ein weiterer Hausbewohner rettete sich selbst unverletzt ins Freie.

Ubstadt-Weiher (dpa/lsw) - Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile der Brandwohnung sowie die Nachbarwohnung verhinderte die Feuerwehr. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 300.000 Euro. Die Brandursache ist noch unbekannt.