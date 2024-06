In ihrem Zimmer in einer Obdachlosenunterkunft soll er sie überrascht haben. Die Frau überlebt die Begegnung nicht. Nun steht ein 24-Jähriger wegen Mordes vor Gericht.

Ulm (dpa/lsw) - Er soll eine Frau in einer Obdachlosenunterkunft in Göppingen erstochen haben: Gegen einen 24-Jährigen beginnt am Dienstag (8.30 Uhr) der Prozess vor dem Ulmer Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Marokkaner heimtückischen Mord vor.

Nach Angaben der Anklagebehörde drang er vergangenen September in das Zimmer der 57-Jährigen ein. Dort soll er mehrfach auf die Frau eingestochen haben. Sie verblutete demnach noch vor Ort durch die zahlreichen Stich- und Schnittverletzungen. Das Motiv blieb der Staatsanwaltschaft zufolge zunächst unklar.

Seit seiner Festnahme kurz nach der Tat ist der 24-Jährige laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Für eine eingeschränkte oder ausgeschlossene Schuldfähigkeit habe ein Sachverständiger nach vorläufiger Einschätzung keine Anhaltspunkte feststellen können.