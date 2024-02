Schaffhausen (dpa) - Im Rhein in der Schweiz ist die Leiche einer Frau geborgen worden. In Schaffhausen wurde nach Polizeiangaben von Samstag ein Tatverdächtiger verhaftet. Wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, handelt es sich bei dem 32-Jährigen um den Ehemann. Die 27-Jährige aus Schaffhausen war den Polizeiangaben zufolge Ende Januar von Verwandten als vermisst gemeldet worden. Die Leiche sei am Freitagnachmittag am Ufer bei Laufen-Uhwiesen im Kanton Zürich entdeckt worden. Die Todesursache wurde noch untersucht.

