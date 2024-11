In einem Hinterhof gibt es Streit. Ein Mann würgt seine getrennt lebende Frau. Eine Zeugin schreitet ein - und verhindert womöglich Schlimmeres.

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein 47 Jahre alter Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er seine getrennt lebende Frau im Streit körperlich angegriffen und dabei mehrfach gewürgt haben soll. Gegen den Tatverdächtigen werde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg am Dienstagabend gemeinsam mit.

Der Mann soll die 45-Jährige am Montagmorgen in Friedrichshafen am Bodensee aufgesucht haben, hieß es laut Mitteilung. Daraufhin sei es in einem Hinterhof zum Streit gekommen. Erst durch das Einschreiten einer 73-jährigen Zeugin habe der Mann von der Frau abgelassen und die Flucht ergriffen. Polizisten nahmen den Mann später im Stadtgebiet nach einer eingeleiteten Fahndung vorläufig fest.

Die Frau sei zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht worden. Zur Schwere möglicher Verletzungen konnte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Auseinandersetzung und zu den Hintergründen dauerten aktuell an, hieß es.