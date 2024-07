In den frühen Morgenstunden waren zahlreiche Kräfte der Polizei im Kreis Karlsruhe im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine Frau getötet. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

In Weingarten (Kreis Karlsruhe) ist in der Nacht auf Dienstag eine Frau getötet worden. Der Täter flüchtete zunächst. Seit den frühen Morgenstunden lief deshalb in der 10.000-Einwohner-Gemeinde ein großer Einsatz der Polizei. Am Morgen teilte die Polizei mit, dass ein 25-jähriger Verdächtiger vorläufig festgenommen worden sei. Der Opfer und der mutmaßliche Täter kannten sich laut Polizei offenbar.

Während der Fahndung nach dem Mann hatten die Ermittler Autofahrer gebeten, im Raum Weingarten keine Anhalter mitzunehmen.