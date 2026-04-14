Das Bezahlen funktioniert nicht, also fährt eine Frau einfach los – doch die Zapfpistole steckt noch in der Tanköffnung. Wie es an einer Tankstelle zu dem ungewöhnlichen Vorfall kam.

Zell am Harmersbach (dpa/lsw) - Nachdem die Bezahlung am Automaten nicht funktioniert hat, ist eine Frau im Ortenaukreis von einer Tankstelle gefahren - und hat dabei Zapfanlage und Automat beschädigt. Die Frau fuhr nach Polizeiangaben nämlich los, obwohl die Zapfpistole noch in der Tanköffnung ihres Autos steckte. Die Frau habe zudem die ganze Zeit mit dem Handy telefoniert.

Die Zapfpistole sei aus dem Auto gerissen und gegen die Tanksäule geschleudert worden. Als die Frau den Schaden bemerkt habe, habe sie den Zapfhahn wieder in die Säule der Tankstelle in Zell am Harmersbach gesteckt und sei weggefahren.

Die Polizei konnte auf den Videos der Überwachungskameras das Kennzeichen des Autos erkennen. Die Ermittler müssen aber noch klären, ob die Halterin des Fahrzeugs die Frau am Steuer war.