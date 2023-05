Weil sie ihren Ehemann in Fronreute (Kreis Ravensburg) nach einem Streit mit dem Auto angefahren haben soll, ist eine Frau in Untersuchungshaft gekommen. Die 34-Jährige werde des versuchten Totschlags in Tateinheit mit vorsätzlichem und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr sowie der gefährlichen Körperverletzung verdächtigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Fronreute (dpa/lsw) - Den Angaben nach wurde der Ehemann von dem Wagen erfasst und mit dem Kopf gegen ein geparktes Auto geschleudert. Aus dem Krankenhaus wurde er am selben Abend entlassen. Seine Ehefrau fuhr nach ihrer mutmaßlichen Tat am Sonntag davon. Polizisten stoppten die Frau später auf der Autobahn 98 bei Stockach (Kreis Konstanz) und nahmen sie fest.

