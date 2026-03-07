Zwei Autos stoßen auf einer Landstraße im Neckar-Odenwald-Kreis zusammen. Eine Frau wird eingeklemmt, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Was ist passiert?

Buchen (dpa/lsw) - Eine 61-Jährige ist beim Zusammenstoß zweier Autos bei Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) schwer verletzt worden. Die Frau wurde bei dem Unfall in einem der beteiligten Autos eingeklemmt und kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei berichtete.

Eine 32-Jährige wollte den Angaben nach am Vormittag von einer Abfahrt der Bundesstraße 27 links auf eine Landstraße einbiegen. Dabei sei sie jedoch nicht weit genug nach rechts auf ihrer Fahrbahn gefahren und mit dem Auto eines 60-Jährigen auf der Gegenfahrbahn zusammengestoßen.

Die 61-jährige Beifahrerin des 60-Jährigen wurde nach dem Unfall laut einem Polizeisprecher mit Verdacht auf Verletzungen an der Wirbelsäule in eine Spezialklinik gebracht. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Die 32-Jährige und der 60-Jährige erlitten leichte Verletzungen.