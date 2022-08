Eine Frau in Stuttgart hat sich beim Versuch, von einem fahrenden Fahrrad abzusteigen, schwer verletzt. Die 56-Jährige saß am Freitag auf dem Gepäckträger eines 53-jährigen Radfahrers, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ihr wurde die Fahrt jedoch den Angaben zufolge zu schnell und sie wollte absteigen - dabei stürzte sie und verletzte sich an der Schulter. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Stuttgart (dpa/lsw) - Pressemitteilung