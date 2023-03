Ein Mann hat in Esslingen am Neckar eine 66-Jährige mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der 44-Jährige habe nach der Tat am Mittwochnachmittag selbst die Polizei gerufen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hieß.

Esslingen am Neckar (dpa/lsw) - Der Mann wurde festgenommen und die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Offenbar kannten sich der mutmaßliche Täter und die Frau nicht. Der Grund für den Angriff war zunächst unklar.

PM Polizei