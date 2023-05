Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen ist eine 41 Jahre alte Autofahrerin in der Nähe von Freudenstadt schwer verletzt worden. Drei weitere Menschen erlitten bei dem Unfall am Donnerstag nach Angaben der Polizei in Pforzheim leichte Verletzungen.

Freudenstadt (dpa) - Bisher sei unklar, warum die Frau auf der B294 zwischen Baiersbronn und Freudenstadt in den Gegenverkehr geraten sei, sagte ein Polizeisprecher. Die 41-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Insgesamt waren zweite weitere Wagen in den Unfall verwickelt, außer der schwer verletzten 41-Jährigen erlitten drei Menschen leichte Verletzungen.