Eine Frau ist bei einem Brand in einer Tiefgarage in Böblingen verletzt worden. Die 30-Jährige habe zum Zeitpunkt des Brandes in einem der parkenden Autos geschlafen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Böblingen (dpa/lsw) - Der Sachschaden wurde auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die Tiefgarage sowie mehrere Autos wurden den Angaben zufolge bei dem Brand am Dienstagabend beschädigt. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

