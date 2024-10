Am Morgen brennt es aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart. Eine Frau ist in Lebensgefahr. Ein Hund verendet wegen des Feuers.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Zudem sei ein Hund verendet, teilte die Feuerwehr mit. Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus hatten das Feuer am frühen Morgen bemerkt und den Notruf gewählt. Die Frau sowie der tote Hund wurden von den Einsatzkräften aus der Wohnung gebracht. Die restlichen zwölf Bewohner und Bewohnerinnen blieben unverletzt.

Zur Brandursache sowie zum entstandenen Schaden konnte die Polizei vorerst nichts sagen. Auch das Alter der Verletzten war demnach bislang unklar.