Eine kleine Rarität ist demnächst im Karlsruher Tollhaus zu erleben. Die Uraufführung des Programms „Ghetto Songs“, für das der amerikanische Trompeter Frank London einen Auftrag von der Elbphilharmonie erhalten hatte, wurde 2019 beim Osterfestival in Hamburg umjubelt. Jetzt endlich kann es mit Verspätung auf Tour gehen, ist aber nur an wenigen Stationen zu hören.

Frank London beschäftigt sich schon lange mit der jüdischen Musiktradition. Mit seiner Band The Klezmatics erhielt der in New York lebende Trompeter 2007 den Grammy Award