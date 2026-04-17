Baden-Württemberg startet mit angenehmen Temperaturen und viel Sonne ins Wochenende. Das soll voraussichtlich aber nicht bis zum neuen Wochenstart halten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Viel Sonne, steigende Temperaturen und nur selten Regen: In Baden-Württemberg zeigt sich das Wetter zum Start ins Wochenende zunächst von seiner freundlichen Seite. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lohnt es sich, Zeit im Freien zu planen.

Frühsommerlicher Wochenendstart

Am Freitag erwartet der DWD eine Mischung aus Sonne und Quellwolken. Meist bleibe es trocken, am Nachmittag seien vereinzelt schwache Schauer nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen der Vorhersage zufolge auf frühsommerliche Werte: von etwa 18 Grad in höheren Lagen bis zu 24 Grad in der Kurpfalz. Dazu wehe ein schwacher Wind aus nördlichen Richtungen.

Samstag meist freundlich

In der Nacht zum Samstag ist es laut DWD meist gering bewölkt und trocken, örtlich kann sich erneut Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen demnach zwischen zehn und drei Grad, in Oberschwaben kann es stellenweise wieder Frost in Bodennähe geben.

Im Laufe des Tages kommen den Meteorologen zufolge neben Sonnenschein auch einige Quellwolken dazu, insgesamt bleibt es aber überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen laut DWD 19 Grad im Hochschwarzwald und sonst zwischen 21 und 24 Grad. Der Wind bleibe schwach und kommt aus nördlichen Richtungen.

Sonntag bringt Regen und Gewitter

In der Nacht zum Sonntag nimmt die Bewölkung den Angaben nach zu, es zieht teils schauerartiger Regen auf. Auch einzelne Gewitter seien nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen gehen auf elf bis sechs Grad zurück. Im Laufe des Tages soll es noch unbeständiger werden: Es kann zu Schauern und örtlichen Gewittern mit Starkregen kommen. Die Höchstwerte liegen laut DWD bei etwa 14 Grad im Bergland und 19 Grad am Rhein.