Gewitter im Wetterrucksack: Wer am Sonntag in Baden-Württemberg einen Ausflug machen möchte, braucht Geduld – und besser auch einen Regenschirm. Sonne gibt’s nur vereinzelt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Frühling legt in Baden-Württemberg zum Endspurt des Wochenendes eine Pause ein – und bringt stattdessen einen Wetter-Mix, der Ausflugspläne womöglich zur Geduldsprobe macht. Zwischen sonnigen Abschnitten, kräftigen Schauern und teils heftigen Gewittern ist heute nahezu alles dabei, wie aus den Prognosen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hervorgeht.

Über Baden-Württemberg macht sich demnach im Tagesverlauf eine Kaltfront breit. Schon am Morgen ziehen in der Nordwesthälfte einzelne Gewitterschauer durch, bevor es dort zunehmend freundlicher wird. Wer auf Sonne hofft, hat nach Angaben eines DWD-Meteorologen vor allem im Norden und Nordwesten die besten Karten.

Regen, Hagel und Gewitter im Süden möglich

Anders die Wetterlage im Rest von Baden-Württemberg: Im Osten und Südosten sowie über dem Südschwarzwald und der Alb ausgehend entwickeln sich ab Mittag örtlich kräftige Gewitter. Besonders südlich der Donau kann es dem Meteorologen zufolge länger nass bleiben – hier sind demnach auch viel Regen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel und stürmische Böen möglich. Erst mit dem Sonnenuntergang soll es womöglich wieder freundlicher werden.

Gewitter kann es im Südwesten am Wochenende auch geben. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Mit der durchziehenden Kaltfront strömt zudem spürbar kühlere Luft ins Land. Die Temperaturen erreichen meist 13 bis 19 Grad. Dazu weht ein mäßiger, in freien Lagen auch kräftiger Nordwestwind, der bei Gewittern stürmisch auffrischen kann.

Kühlere Aussichten zum Wochenstart

Der Montag wird laut DWD-Prognose überwiegend stark bewölkt, mit Auflockerungen und einzelnen Tropfen. Die Höchstwerte liegen bei kühleren 11 Grad auf der Alb und bis 17 Grad am Rhein. In der Nacht zum Dienstag wird es mit fünf bis einem Grad frisch, örtlich mit Reif.