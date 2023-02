Mit den milderen Temperaturen der vergangenen Tage sind auch die Störche aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt. Zuhause angekommen, ist erstmal Nestbau angesagt.

Salem (dpa/lsw) - Es herrscht zwar noch Winter, doch die ersten Weißstörche haben sich im Südwesten schon blicken lassen. Etwa 25 bis 30 Paare seien aus ihrem Winterdomizil an den Affenberg in Salem am Bodensee zurückgekehrt, sagte Parkleiter Roland Hilgartner. Die Vögel hätten etwa in Spanien, Frankreich oder im Nordwesten von Afrika überwintert. Bis zu 4500 Kilometer würden sie bei ihren Zügen zurücklegen.

«Nach der Rückkehr aus dem Süden stehen zunächst Paarung und Nestbau an», erklärte Hilgartner. Am Affenberg brüten laut dem Experten jedes Jahr rund 50 Storchenpaare. Der erste Nachwuchs könnte schon an Ostern schlüpfen. Manche Störche würden aber noch auf ihren Partner warten.

«Paare verlieren sich manchmal, weil sie in unterschiedlichen Gebieten überwintern», so Hilgartner. Wenn ein Partner sich zu sehr verspäte, könne es schon sein, dass ein neuer Kandidat sein Glück versuche. «Störche sind da ganz pragmatisch.» Wenn der alte Partner aber dann doch zurückkomme, führe dies zu so manchem Beziehungsstreit.

