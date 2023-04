Mit Festzelten und Feuerwerk - nach drei Jahren ist das Frühlingsfest in Stuttgart wieder in gewohnter Größe zurück. Von Samstag an kann auf dem Cannstatter Wasen wieder gefeiert werden. Es ist nicht die einzige Veranstaltung in nächster Zeit in der Landeshauptstadt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bewölkt soll der Himmel über Stuttgart zum Start des Frühlingsfestes laut Deutschem Wetterdienst werden. Doch alles andere als trüb dürfte die Stimmung beim traditionellen Fassanstich am Samstag (12.00 Uhr) auf dem Cannstatter Wasen sein. «Die Vorfreude ist an allen Ecken zu spüren», sagte eine Sprecherin der Veranstalter. Schon um 11.00 Uhr sollen die Tore fürs Publikum geöffnet werden. Das Fest geht drei Wochen lang.

Mit Festzelten und Feuerwerk ist das Stuttgarter Frühlingsfest in diesem Jahr nach einer Zwangspause und Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie in gewohntem Umfang zurück. Rund 230 Schaustellerbetriebe, Gastronomen und Marktkaufleute sind dabei.

Von einem «Fest der Herausforderungen» sprach Marcus Christen von der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft. Parallel zu den Festwochen finden in der Stadt rund 20 Großveranstaltungen statt. Darum sollten sich Besucher frühzeitig über die Anreise informieren.

Homepage Frühlingsfest